O antigo secretário de Estado da Juventude salientou que a sua posição acerca da liderança de Rui Rio no PSD "é conhecida há meses".

O antigo líder da JSD Pedro Duarte afirmou hoje estar a acompanhar "como observador" a situação interna do PSD e assegurou que apoiará qualquer mudança "para melhor".



"Deixei clara a minha posição há vários meses, acho que quando mudamos para melhor é sempre um progresso e uma evolução", afirmou, em declarações aos jornalistas à entrada para a Convenção Europa e Liberdade, em Lisboa, onde é orador hoje à tarde.



No entanto, questionado se uma eventual mudança de liderança de Rui Rio para Luís Montenegro significaria mudar para melhor, Pedro Duarte escusou-se a responder.



O antigo secretário de Estado da Juventude salientou que a sua posição "é conhecida há meses", quando deu uma entrevista ao Expresso, em agosto, na qual disse que o PSD teria de mudar de líder e de estratégia "tão cedo quanto possível", afirmando, então, estar preparado para ser candidato à liderança.



Questionado se mantém essa intenção ou se apoiará Luís Montenegro, caso este avance como alternativa ao atual líder Rui Rio, Pedro Duarte considerou ser "prematuro" pronunciar-se.



"É muito cedo para me pronunciar sobre isso, sou observador de todo o processo. Quando for o momento, pronunciar-me-ei sobre isso", afirmou.



"A minha atitude vai continuar a ser muito construtiva, tudo o que seja para melhorar podem contar comigo. Dentro das minhas humildes responsabilidades cívicas, posso tentar contribuir para que o PSD seja melhor amanhã do que é hoje", acrescentou.



Alguns órgãos de comunicação social noticiaram hoje que os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição do atual líder e que Luís Montenegro confirmará nos próximos dias que está disponível para ser candidato à liderança contra Rui Rio.



Luís Montenegro, que já no Congresso do PSD, em fevereiro, admitiu disputar no futuro a liderança do partido, afirmou na quarta-feira na TSF que falará "muito em breve" sobre o partido.



"Muito em breve falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar: o PSD assim não se vai conseguir afirmar", disse, no programa "Almoços Grátis".