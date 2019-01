Nos bastidores sociais-democratas crescem as movimentações para tirar Rui Rio da liderança. Rio fala ao final da tarde.

Há meses que os índices de conspiração não atingiam valores tão altos nas hostes do PSD. Nos últimos dias, aceleraram as conversas entre os descontentes com a liderança de Rui Rio. E esta quarta-feira as declarações de Luís Montenegro na TSF foram ouvidas como um sinal de que pode haver general para as tropas desalinhadas com Rio.



O anúncio de Montenegro de que vai falar "muito em breve" acelerou movimentações que já existiam há meses e que a impaciência com os resultados das sondagens e a proximidade das eleições europeias e legislativas fez crescer nas últimas semanas.



A SÁBADO sabe que há presidentes de distritais já a contar espingardas para perceber até que ponto há condições para destituir Rio.



As contas são para perceber, para já, se há maioria no Conselho Nacional para aprovar uma moção de censura que faria cair o líder.



Apesar de Braga, Aveiro e Porto - as maiores distritais do PSD - terem líderes que apoiam Rui Rio, os críticos sentem haver condições para avançar.



Para já, só são precisas as assinaturas de um quinto dos cerca de 130 membros do Conselho Nacional para convocar uma reunião daquele órgão. Lá dentro, bastará maioria simples para aprovar uma moção de censura. E Rio não tem garantida a maioria naquele órgão.



O objectivo é convocar novas eleições directas para escolher um novo líder, numa altura em que passou um ano da eleição de Rui Rio e já só faltam menos de cinco meses para as europeias e cerca de nove para as legislativas.



O calendário é apertado. E faz com que haja muitos indecisos sobre as vantagens de mudar de líder nas vésperas de eleições.



Mas há também quem tema que um resultado muito baixo de Rio, associado à dispersão de votos causada pelo aparecimento de partidos como o Aliança, torne mais fácil a maioria absoluta de António Costa e pulverize o partido no pós-legislativas.



"O partido pode ficar de rastos numa situação dessas", diz à SÁBADO o líder de uma distrital, explicando que isso pode fazer com que a vantagem de provocar a queda de Rio seja superior ao risco da instabilidade que isso provocará.



Até agora, Luís Montenegro tem mantido uma atitude de resguardo, dando sinais de que preferia esperar. Mas a pressão da possibilidade de das legislativas sair um grupo parlamentar muito reduzido e apenas com os indefectíveis de Rio terá ajudado o ex-líder parlamentar de Passos Coelho a tomar uma atitude e anunciar que falará "muito em breve".



Entre os seus apoiantes, a expectativa é a de que, mesmo num cenário de derrota, será possível impedir a maioria absoluta de Costa, numa eleição da qual sairia um governo sem condições para chegar ao fim da legislatura.



"Muito em breve falarei do estado de coisas e do estado do PSD. O PSD assim não se vai conseguir afirmar", disse Montenegro no seu espaço de comentário na TSF.



O pretexto foram as críticas de Manuela Ferreira Leite à participação de alguns críticos do PSD - entre os quais o próprio Montenegro - numa conferência organizada pelo Movimento Europa e Liberdade (MEL), que se anuncia como um momento de reflexão para o centro-direita.



Ferreira Leite disse na TVI que preferia ver o PSD "ter um resultado pior" a ver colado ao partido o rótulo de direita. E essas foram palavras que caíram muito mal num partido que sempre abrangeu franjas ideológicas que vão do centro à direita.



Montenegro ainda não anunciou quando falará.



Rui Rio, que hoje tem reunião da Comissão Política Nacional, anunciou uma "declaração à imprensa" às 19h00 na sede nacional do partido, na São Caetano à Lapa. Mas não adiantou o tema da declaração.