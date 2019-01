Diretas no PSD: mudança de líder pode demorar só 45 dias

Pedro Pinto, líder da distrital de Lisboa, diz que mudança de líder no PSD pode ficar resolvida em 45 dias, a tempo da feitura das listas para as eleições europeias.

Os prazos são apertados, mas Pedro Pinto, líder da distrital do PSD de Lisboa, acha que a clarificação sobre a liderança do partido pode ficar resolvida em 45 dias. Ou seja, se o calendário acelerar, ainda é possível que seja o novo líder a decidir as listas para as europeias.

"Pode ser uma coisa muito rápida", admite Pinto, que diz que isso é estatutariamente possível.

Se assim for e uma vez que as listas para as europeias têm de ser entregues até abril, ainda a possibilidade de ser a nova liderança a conduzir o processo, apesar de as eleições serem a 26 de Maio e de todos os partidos - à exceção do PS, que só o fará em Fevereiro - já terem anunciado os seus cabeças-de-lista.

"Não há bons momentos, há o momento"

Pedro Pinto não se quis para já assumir como um dos descontentes com a liderança de Rui Rio, mas admitiu que o sentimento de descontentamento é real e é o motor para estas movimentações.

"Só surge um movimento desta natureza por as pessoas não se sentirem satisfeitas", diz o líder da distrital de Lisboa do PSD, Pedro Pinto.

Sobre se não seria melhor dar a Rio a oportunidade de provar o que vale nas urnas antes de pôr em causa a sua liderança, Pinto é cauteloso na reação, mas lembra que há uma "conjugação de fatores" que leva a este anúncio de Montenegro.

"Em política, as coisas fazem-se quando se sente a necessidade de elas serem feitas", afirma, acrescentando que "não há bons momentos, há o momento".

Quanto ao seu posicionamento, o líder da distrital de Lisboa diz que agora é um momento para refletir.

"Eu irei falar em breve sobre o que penso sobre esta matéria, mas não é hoje", avisou, sem querer confirmar ter sido um dos líderes de distritais que iniciaram o processo para a convocação de um Conselho Nacional extraordinário para a destituição de Rui Rio.

"Confirmo que tenho falado com muitos presidentes de distritais, com muitos conselheiros nacionais, com muitos militantes", limitou-se a responder, lembrando que isso faz parte da sua atividade política normal.