Distritais estão em reflexão para perceber condições para destituir Rui Rio. Mas é quase impossível travar o processo.

Com as 33 assinaturas necessárias para convocar um Conselho Nacional na mão, os críticos de Rui Rio puseram em marcha um plano que já não tem recuo, garantem fontes sociais-democratas ouvidas pela SÁBADO.



A expectativa é que nos próximos dias Luís Montenegro faça uma declaração a confirmar que será candidato numas directas contra Rui Rio.



Os descontentes com a liderança ouviram no anúncio feito ontem por Montenegro de que falaria "muito em breve" sobre o "futuro do PSD" fez acelerar um processo que há meses não passava de algumas conversas conspirativas.



"As pessoas não estavam contentes, mas era preciso que houvesse um líder", diz uma fonte do PSD, explicando que as críticas feitas por Luís Montenegro a Manuela Ferreira Leite e à recusa de um "rótulo de direita" no PSD foram o sinal de que os críticos estavam à espera.



Agora, os descontentes contam espingardas para perceber se terão maioria absoluta para aprovar uma moção de censura ao líder no Conselho Nacional e como poderão ser as distribuições de votos numas directas.



Caso a moção de censura passe com uma maioria absoluta dos 133 membros do Conselho Nacional, será ainda preciso perceber se haverá outros candidatos a correr contra Rio.



Pedro Duarte - o primeiro a desafiar o líder numa entrevista ao Expresso em Agosto - ainda não pôs de parte a hipótese de ser candidato.



Mas no PSD é visto como pouco provável que mais alguém além de Luís Montenegro vá a votos contra Rui Rio.



Isso é importante até para evitar a dispersão de votos, já que um ano depois de ter sido eleito e sem nunca ter sido posto à prova nas urnas, não é certo que Rio saia derrotado.



Mesmo entre os críticos, há quem tema que os militantes vejam a jogada de Montenegro como uma "traição" comparável à de António Costa a António José Seguro e penalizem esse comportamento.



"Sendo o PSD um partido de poder, as pessoas irão atrás daquele que pareça dar um melhor resultado. Mas podem sempre argumentar que Rio não teve ainda oportunidade de ir a votos", nota um dos críticos de Rui Rio.



Esse argumento pode pesar, mas pesará também o receio que se instalou no PSD de que uma derrota estrondosa nas legislativas abra caminho a uma maioria absoluta de Costa e à pulverização do partido, num cenário que tornaria ainda mais difícil recuperar o PSD no pós-Rio.



É esse tipo de argumentação que tem sido usado pelos apoiantes de Montenegro e que ajudou a levar o ex-líder parlamentar de Pedro Passos Coelho a falar de forma claramente crítica contra Rio pela primeira vez desde o Congresso do ano passado.