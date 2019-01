Rui Rio chamou os jornalistas para uma declaração à imprensa, mas não para dar resposta às distritais que se estão a organizar para o fazer cair nem ao desafio feito por Luís Montenegro.

Com a Comissão Política Nacional ainda a decorrer, Rio falou sobre a forma como vai assinalar o primeiro aniversário da sua liderança com uma convenção do Conselho Nacional Estratégico, o órgão que criou para o debate por áreas sobre as políticas que o partido deve seguir.

Rui Rio foi exaustivo na agenda que o partido criou para o evento, chegando a explicar como serão feitas as pausas para o almoço. Depois disso, aceitou voltar a explicar aos jornalistas por que é que acha que "quem pode deve pagar propinas" no Ensino Superior e até se mostrou disponível para debater o plano de obras públicas do Governo desde que a discussão seja feita "com tempo" e não para branquear o que considera ser o fraco investimento público executado por António Costa.

Não houve, contudo, qualquer palavra sobre a convulsão interna desencadeada pelos descontentes com a sua liderança.



Sobre se a Comissão Política Nacional debateu as movimentações dos líderes de algumas distritais para convocar um Conselho Nacional para o destituir, Rui Rio assegurou que "não debateu, mas não debateu mesmo".

"Não vou comentar", foi repetindo sobre as palavras de Luís Montenegro, que prometeu esta quarta-feira "falar muito em breve" sobre a situação do PSD. Rio avisou apenas que só não está preocupado com a "pequenez" do PSD que Montenegro teme que seja o resultado da estratégia do líder de afastar a direita do partido porque "o PSD não é pequeno".