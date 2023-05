Operação Babel: as ligações de Manuel Pizarro em Gaia

As festas do São João de 2015 tiveram a presença de uma figura ilustre nas ruas do Porto e de Vila Nova de Gaia: António Costa. Nesse mês de junho, o socialista já tinha deixado a câmara de Lisboa e estava em pré-campanha para as Legislativas de 4 de outubro, que o levariam ao Governo. A página de Facebook da concelhia do PS de Gaia mostra o périplo do secretário-geral do partido rodeado pelas grandes figuras partidárias da área metropolitana. O cicerone era Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Gaia. Há ainda várias fotos com Patrocínio Azevedo, que era o líder da concelhia do PS de Gaia – já desde 2013, cargo que ainda mantém, 10 anos depois.