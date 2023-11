Câmara de Gaia e presidente apresentam queixa-crime contra Luís Filipe Menezes

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, apresentaram uma queixa-crime contra o ex-líder social-democrata daquela autarquia Luís Filipe Menezes pelos crimes de ofensa e difamação.







A apresentação da queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi aprovada esta segunda-feira, com a abstenção do PSD, na reunião pública do executivo municipal.A queixa assenta no facto de o ex-líder do PSD ter acusado, numa publicação na rede social `Facebook´, o atual presidente de câmara, eleito pelo PS, de ter interferido num processo de licenciamento de um terreno.No início de outubro, naquela publicação, Luís Filipe Menezes culpou ainda Eduardo Vítor Rodrigues de ser o "mandante" de "criminosas cambalhotas", como a alteração de pareceres técnicos, para o prejudicar, e anunciou que tinha entregado o caso às autoridades.Posteriormente, o Ministério Público confirmou ter aberto um inquérito à denúncia que o ex-presidente da Câmara de Gaia Luís apresentou contra o atual líder da autarquia.Questionada pela Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirmou a receção da denúncia, que "deu origem a inquérito".