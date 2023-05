Câmaras de Porto e Vila Nova de Gaia alvo de buscas. Vice-presidente de Gaia detido

Polícia Judiciária está nas sedes das autarquias. Em causa suspeitas de corrupção na área do urbanismo. Há seis detidos.

As câmaras municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia estão a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ). Segundo o Correio da Manhã, em causa estarão suspeitas de esquemas de corrupção na área do urbanismo. E há já seis detidos, entre os quais o vice-presidente da câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo.





O que se sabe, neste momento, é que o centro da operação será a Câmara Municipal de Gaia e que os suspeitos serão funcionários do executivo liderado por Eduardo Vítor Rodrigues. Entre os detidos, estarão dois funcionários da câmara do Porto, aponta a CNN Portugal.As buscas estendem-se ainda a empresas e outros departamentos municipais em Vila Nova de Gaia. No terreno estão cerca de 50 agentes da PJ.Em atualização