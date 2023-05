'De bem com a vida', quem é o vice de Gaia detido por suspeitas de corrupção?

Patrocínio Azevedo, número dois da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, foi esta terça-feira detido no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) que investiga alegados esquemas de corrupção envolvendo a área do urbanismo e também funcionários da Câmara do Porto. Mas quem é o homem que o PS preparava para suceder a Eduardo Vítor Rodrigues à frente da autarquia de Gaia?







Facebook/Patrocínio Azevedo

Engenheiro civil de formação, Patrocínio Azevedo acumula atualmente a vice-presidência da autarquia com os pelouros do Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico; Obras Municipais e Vias Municipais; Coordenação da atividade dos operadores de telecomunicações, rede elétrica e rede de gás natural; Gestão, conservação e construção de equipamentos públicos; Gestão, conservação e construção de espaços públicos; Adjunto do Presidente para a Mobilidade, Transportes públicos e Energia; Representante do Município na Gaiurb. É ainda presidente da Comissão Política Concelhia do PS Gaia, desde 2013.Patrocínio Azevedo recandidatou-se à presidência da concelhia em setembro do ano passado, tendo sido reeleito. O seu nome também consta da lista de sucessores de Eduardo Vítor Rodrigues, que por limitação de mandatos não pode ser candidato nas autárquicas de 2025. Como trunfos tem o facto de ter estado ao lado do atual autarca desde 2013, tendo alcançado as maiorias absolutas de 2017 e 2021 e vitórias em todas as juntas de freguesia. É sua a frase: "Gaia é o grande bastião socialista do País".Em abril de 2022, em entrevista ao jornal O Gaiense respondia assim à pergunta sobre quem era: "Quem sou? Esta é das perguntas mais difíceis que já me fizeram. Sou um lutador, sou empenhado, sou um amigo de todas as horas, especialmente nas mais difíceis, sou um apaixonado pelo que faço, sou um sonhador, quando muitos duvidam, eu acredito". Acrescentando ainda: "Dou sempre o melhor de mim, mesmo esquecendo o que seria melhor para mim. Sou uma pessoa simples que gosta das coisas mais simples. Sou sincero, sou transparente (na política isto pode ser um problema), sou amigo do meu amigo, sou incapaz de magoar alguém de forma propositada", com a garantia de ser "um cidadão responsável, em quem se pode confiar, e cumpridor com as minhas obrigações. Todos os dias trabalho para isso".Casado há mais de 30 anos e com dois filhos recém-licenciados - "sou um pai orgulhoso, um marido apaixonado e um filho feliz" -, admitia também nessa entrevista que no futuro queria aproveitar a maior independência dos filhos para "passear, conhecer o mundo, ter tempo para namorar, sim, namorar com a pessoa que partilha o caminho comigo há mais de 30 anos". Já quanto ao futuro profissional garantia ainda não ter pensado muito sobre o assunto, embora deixasse já algumas pistas. "A curto prazo, não tenho dúvidas, quero levar este mandato até ao fim, pois, quando iniciei este percurso, há 8 anos, foi com o compromisso de 12 anos, 12 anos com o Eduardo Vítor, e com a restante equipa. (...) Quanto ao futuro a médio prazo, existem muitas variáveis e muitos cenários e, na vida política, quatro anos são uma eternidade. Mas tenho algumas certezas. Gosto muito de fazer o que faço, sinto-me feliz ao contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos gaienses."Apesar de não querer levantar muito o véu sobre o futuro admitia ainda ser uma pessoa "de bem com a vida, com alguns sonhos por conquistar que espero vir a realizar. Sou um homem realizado, ainda não conquistei todos os meus sonhos, mas tenho esperança que os continue a realizar".No final desta conversa ainda teve tempo para descrever o que lhe ia no coração. "Tantas, tantas emoções. O que diz o coração? Obrigado. Obrigado a todos os que têm contribuído para fazer de mim o que sou, pois também sou feliz graças a cada um dos que, comigo, têm percorrido este caminho fantástico."Na operação desta terça-feira, além de Patrocínio Azevedo, foram ainda detidos mais sete suspeitos.