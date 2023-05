Maternidades de Santa Maria e Caldas da Rainha encerram para obras no verão

De junho a setembro, 27 das 41 maternidades do País vão manter-se em pleno funcionamento, garante a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Os blocos de partos dos hospitais de Santa Maria e das Caldas da Rainha vão fechar para obras no verão e o plano até setembro prevê que 27 das 41 maternidades do País se mantenham em pleno funcionamento.







Segundo divulgou esta quinta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), o Nascer em Segurança no SNS -- Plano Sazonal Verão 2023, que está programado de junho até setembro, inclui 41 maternidades do país e prevê a ajuda de três unidades privadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo.Das 41 maternidades, 27 mantêm-se em pleno funcionamento, nove funcionarão com dias de encerramento agendados e em rotatividade com outras unidades e duas fecham mesmo para obras: Caldas da Rainha encerra a partir de 01 de junho e Santa Maria a 01 de agosto.