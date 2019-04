No dia seguinte, foram detidos um homem e duas mulheres, que também retiraram uma carteira de uma mala.



A 13 de abril, "junto à paragem do elétrico 28, os agentes da PSP aperceberam-se que duas mulheres carteiristas saíram do elétrico com uma carteira na mão, tendo-se escondido entre as viaturas estacionadas na rua, tirado o dinheiro e escondendo-o nos órgãos genitais. A carteira e os 130€ foram recuperados e entregues à vítima que tinha seguido viagem no transporte público sem se ter apercebido que tinha sido furtada", relata o comunicado.



A 16 e 17, foram detidos mais três carteiristas – um casal e um reincidente. O de dia 17 "tinha sido detido 3 vezes no espaço de mês e meio" e foi visto de novo. "Desta vez o homem estava sozinho e seguia duas mulheres, furtando do interior da mochila de uma delas a carteira no valor de 20€ com 230€ e 100$ em dinheiro. Mais uma vez não conseguiu fugir sendo ali detido e sendo-lhe apreendida a carteira com todo o seu conteúdo que foi entregue à vítima", conta a polícia.



"Os detidos foram presentes na Autoridade Judiciária, tendo os primeiros ficado a aguardar julgamento, os segundos e terceiros sujeitos à medida de coação de Apresentações periódicas, o casal de carteiristas condenado a Pena de Multa de 700 Euros e o último sujeito a Apresentações Bissemanais", conclui o comunicado.

Em sete dias, a PSP deteve onze carteiristas apenas em duas freguesias de Lisboa : Misericórdia e Santa Maria Maior. Os detidos têm entre 19 e 53 anos e são suspeitos de cometer furtos em locais turísticos."A primeira detenção deu-se no dia 11 de abril, pelas 10h30, quando os polícias viram três carteiristas a viajarem colados a um turista dentro do elétrico e a saírem logo de seguida, em passo acelerado, com uma carteira na mão, a dividirem o dinheiro. Não chegaram a fugir sendo detidos logo ali e apreendida a carteira e todo o seu conteúdo, que foi entregue à vítima que avaliou o furto em 138€", indica o comunicado.