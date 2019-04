O acidente com um autocarro turístico no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos.

Um dos 14 turistas alemães feridos no acidente com um autocarro turístico, ocorrido na quarta-feira em Santa Cruz, na Madeira, foi transferido de manhã para a Alemanha e outros 12 sê-lo-ão no sábado, foi hoje anunciado.

De acordo com o médico Miguel Reis, adjunto da direção clínica do hospital do Funchal, em conferência de imprensa, "está tudo preparado" para que a transferência de 12 doentes para a Alemanha comece pelas 08:30 de sábado e termine cerca de duas horas depois.

O responsável adiantou ainda que "um dos feridos já foi hoje transferido" e um outro irá continuar internado em Portugal.

O acidente de quarta-feira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos. Das 28 vítimas que deram entrada no hospital na sequência do acidente, 11 já tiveram alta, uma faleceu e 16 continuam internadas.

Dos 16 feridos que estão internados, 14 são de nacionalidade alemã e dois portugueses.