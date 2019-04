Em menos de uma semana foram impedidas três situações de furto em Lisboa. Roubos teriam um valor total de cerca de 600 euros.

Para grandes males, grandes remédios: a PSP tem uma equipa especial para caçar os carteiristas das ruas de Lisboa. Entre os dias 4 e 11 de abril foram detidos por esta equipa oito carteiristas, com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos de idade,



A 4 de abril, logo pelas 11h da manhã, uma equipa da PSP observou dois homens a seguir um turista e retirar-lhe uma carteira do bolso das calças. Mas o furto foi interrompido pelos agentes que impediram assim que vítima fosse lesada em cerca de 400 euros. Os suspeitos foram alvo de uma multa de 600 euros.



No dia 10 de abril, pelas 21h00, dois homens e uma mulher foram detidos por terem furtado a carteira a uma turista. Enquanto um deles tomava a posição de vigia, a mulher encostou-se à vítima empurrando-a para o outro carteirista que lhe abriu a mala e tirou a carteira no valor de 20 euros com 40 euros em dinheiro e documentos, revela um comunicado enviado pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Todos os bens roubados foram restituídos à vítima de furto. Os suspeitos foram presentes na Instância Central, 1.ª Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de Apresentações Semanais.



No dia seguinte, logo de manhã, ois homens e uma mulher foram detidos por furtarem um turista no interior de transporte público. Foram apanhados em flagrante delito. Os objetos que estavam a tentar furtar valiam cerca de 138 euros.



Todos os carteiristas que foram apanhados nestes dias tinham antecedentes criminais pelo crime de carteirismo em Lisboa.



Em todos os casos, os detidos têm antecedentes criminais por este tipo de crime.