A PSP deteve um carteirista de 81 anos no dia 18 de junho em Lisboa. O homem era suspeito da prática do crime de furto qualificado e foi preso dentro de um autocarro.









Recorde-se que este carteirista não é o recluso mais velho do País; o mais velho tem 89 anos e foi condenado a quatro anos e nove meses de prisão por ter morto o genro. Culpava-o pela morte da filha, que sofria violência doméstica. "O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento da pena", conclui a nota de imprensa.

"Os polícias da PSP foram alertados por populares que no interior de um autocarro seguia o suspeito, sendo que foi possível contatar com o motorista e abordado o suspeito. Em virtude do mesmo não ter qualquer identificação e alegar que não tinha outra forma para se identificar, acabou por ser conduzido à esquadra, onde se apurou que recaía sobre o mesmo um mandado de detenção para cumprimento de 10 meses de prisão efetiva, pela prática de crimes de furto", indicam as autoridades em comunicado.