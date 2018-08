Estimativa é menor que o valor de mortes registado em 2013 por efeito da temperatura elevada: morreram 1684 pessoas.

A onda de calor que se verificará em Portugal até à próxima segunda-feira, dia 6, provocará um aumento da mortalidade que pode chegar aos mil óbitos.



De acordo com o jornal Expresso, este número fica abaixo dos valores registados noutros anos em que o país sofreu uma onda de calor, como em 2013, quando morreram 1684 pessoas por efeito da temperatura elevada, e em 2003, quando se verificaram 1953 óbitos pela mesma causa.



"Se a onda de calor tiver a mesma intensidade e duração das anteriores, poderemos dizer que a mortalidade excessiva será quase a mesma, contudo, a população está diferente", explica Baltazar Nunes, investigador do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, ao jornal. "Há um maior controlo dos doentes, melhore níveis de saúde, incluindo entre a população mais idosa, e existe um plano de contingência activado antes do período de calor."



As crianças e os idosos são as populações em maior risco.