A CP decidiu suspender a vende de bilhetes para os comboios alfa-pendurares deste domingo com o intuito de diminuir o número de passageiros a bordo e, consequentemente, o calor dentro das carruagens. Segundo o Público, o sistema de ar condicionado do destes comboios não estão habilitados a suportar as elevadas temperaturas que se têm sentido em todo o País, não conseguindo uma total refrigeração acima dos 40 graus.



A decisão da CP surgiu depois de vários relatos de passageiros que descreveram desmaios e falta de condições nas viagens. " [O comboio] vinha com os ares condicionados avariados. A conclusão: no alfa não se pode abrir janelas, aquilo era um calor dentro das carruagens que muitas pessoas começaram a desmaiar.", contou à TSF Hernâni Cardoso, que usou estes comboios no sábado.

Perante estes dados, a CP decidiu suspender a venda nas bilheteiras, limitando-se a transportar quem comprou bilhetes online – números que, ainda assim, fazem com que alguns comboios estejam praticamente cheios.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já anunciou que, até segunda-feira, "a temperatura máxima do ar, em grande parte do território continental, irá registar valores da ordem de 40 graus".