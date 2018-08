O seu automóvel parece um forno com o calor? Isto pode ajudar – quer tenha ar condicionado ou não.

Em plena onda de calor e em mês de férias, as temperaturas elevadas que o seu automóvel atinge depois de estar estacionado ao sol são um problema. Além dos problemas que podem trazer ao motor, são um incómodo para os passageiros.



Aqui estão algumas ideias simples que podem facilitar a sua entrada e tornar o carro menos semelhante a um "forno".



Para quem não tem ar condicionado ou não gosta

Com este truque consegue baixar quase dez graus na temperatura do veículo em apenas um minuto, conta o jornal ABC – e não precisa de ligar o motor. Primeiro, abra completamente a janela de uma porta do carro. De seguida, abra e feche a porta oposta com força cinco vezes. O jornal espanhol detalha que assim, o efeito de pressão-depressão gerado pelas portas cria um efeito de sucção dentro do veículo e o ar quente sai pela porta, enquanto o ar mais fresco entra pela janela aberta. O interior do carro não fica logo frio, mas ajuda.



Se tem ar condicionado

A forma mais eficiente de o usar é abrir um pouco as janelas enquanto o liga. Desta maneira, o ar quente, que é mais leve, escapa lá para fora enquanto o frio se mantém dentro do habitáculo.