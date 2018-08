As altas temperaturas sentidas por todo o país chegaram já além-fronteiras. No dia em que Portugal pode bater recordes no que ao clima diz respeito, o canal televisivo norte-americano CNN decidiu destacar uma fotografia portuguesa.

No seu artigo sobre o tempo que a Europa atravessa, a publicação refere que na Península Ibérica poderá ser batido o recorde registado em Atenas, na Grécia, a Julho de 1977. Na altura, foram 48°C que assolaram a capital grega.

De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, o actual recorde em Portugal situa-se nos 47,4°C. Neste momento, há quatro distritos que, para esta sexta-feira, têm temperaturas máximas muito perto dos 45°C. Em Espanha, são esperadas temperaturas semelhantes.





Potentially record breaking temperatures in #Spain and #Portugal this weekend as the intense heat continues to build ? Last night, temperatures fell no lower than 29°C in Faro, Portugal pic.twitter.com/9dhuznxrLS — Met Office (@metoffice) 2 de agosto de 2018





No entanto, a foto que a CNN decidiu utilizar para ilustrar da melhor maneira o calor sentido na Península Ibérica é mesmo a de um menino em Braga. "Uma criança refresca-se com água em Braga, no norte de Portugal", diz a legenda da foto captada por Hugo Delgado, da agência Lusa.

Precisamente, o concelho de Braga é precisamente um dos que se encontra já de prevenção máxima para a vaga de calor desde esta sexta-feira. O distrito está em alerta vermelho e, como afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, pode vir a ser accionado o Plano de Emergência Municipal.

O aviso vermelho, o mais alto da escala da Autoridade Nacional de Protecção Civil, foi prolongado a 11 distritos de Portugal continental até ao início da tarde de domingo pela persistência de valores elevados da temperatura máxima. Esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou que os números poderão chegar aos 47,3ºC durante os próximos dias.