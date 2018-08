Esta segunda-feira, dia 6 de Agosto, a onda de calor continuará a fazer-se sentir em Portugal continental. Porém, deve sentir uma descida de temperatura no litoral – no interior, não notará tanto a diferença, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Castelo Branco e Portalegre mantêm o aviso vermelho devido ao tempo quente. Em Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja haverá aviso amarelo.O sul e o interior norte e centro continuam com vários concelhos sob alerta vermelho para risco de incêndio: a maioria nos distritos da Guarda, Vila Real, Bragança, Viseu, Castelo Branco e em Beja e Faro. Alguns concelhos estão em alerta máximo. Este domingo, dois fogos mobilizaram centenas de operacionais: o de Monchique e o de Marvão.O distrito com maior temperatura máxima esta segunda-feira será Évora, que pode chegar aos 43ºC. Seguem-se Beja e Castelo Branco, com 42ºC, Portalegre com 40ºC e Bragança, com 38ºC.Por todo o continente, o céu estará "pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro até ao meio da manhã e aumentando de nebulosidade no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde", indica o IPMA. No interior, as nuvens deverão aumentar temporariamente e podem ocorrer aguaceiros e trovoada.Espera-se uma "acentuada descida da temperatura máxima no litoral oeste" e uma "pequena descida da temperatura máxima na região Sul". Tanto no Porto como em Lisboa a temperatura máxima irá descer: em Lisboa poderá chegar aos 32ºC de máxima e no Porto, aos 22ºC. Nesta cidade nortenha espera-se chuva fraca ou chuvisco. Também em Braga poderá chover.