OE2026: Carneiro vai propor à Comissão Política do PS abstenção na generalidade

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira, 14, à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.



José Luís Carneiro propõe abstenção do PS no Orçamento do Estado 2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.

Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".