OE2026: Carneiro vai propor à Comissão Política do PS abstenção na generalidade

Quando a proposta foi entregue José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira, 14, à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.
José Luís Carneiro propõe abstenção do PS no Orçamento do Estado 2026
Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.
Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".
