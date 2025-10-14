Sábado – Pense por si

Portugal

OE2026: Carneiro vai propor à Comissão Política do PS abstenção na generalidade

Lusa 21:33
As mais lidas

Quando a proposta foi entregue José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira, 14, à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.

José Luís Carneiro propõe abstenção do PS no Orçamento do Estado 2026
José Luís Carneiro propõe abstenção do PS no Orçamento do Estado 2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.

Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Parlamento Política Orçamento Partido Socialista José Luís Carneiro Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

OE2026: Carneiro vai propor à Comissão Política do PS abstenção na generalidade