Sábado – Pense por si

Portugal

Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido sobre passagem de aviões com destino a Israel

Lusa 19:00
As mais lidas

Em causa está a passagem de caças F-35 norte-americanos pela base das Lajes.

O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, vai ser ouvido no parlamento, a pedido do PS, sobre a passagem, pela base das Lajes, nos Açores, de caças F-35 norte-americanos com destino a Israel.

Paulo Rangel
Paulo Rangel Duarte Roriz/Medialivre

O requerimento dos socialistas foi esta terça-feira aprovado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega.

Bloco de Esquerda e PCP – que não têm assento permanente na segunda comissão – também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas que não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Parlamento Comissão parlamentar Caça Israel Partido Socialista Partido Comunista Português Iniciativa Liberal CHEGA Bloco de Esquerda Partido Social Democrata Paulo Rangel
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido sobre passagem de aviões com destino a Israel