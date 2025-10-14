Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido sobre passagem de aviões com destino a Israel

Em causa está a passagem de caças F-35 norte-americanos pela base das Lajes.

O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, vai ser ouvido no parlamento, a pedido do PS, sobre a passagem, pela base das Lajes, nos Açores, de caças F-35 norte-americanos com destino a Israel.



O requerimento dos socialistas foi esta terça-feira aprovado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega.

Bloco de Esquerda e PCP – que não têm assento permanente na segunda comissão – também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas que não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.