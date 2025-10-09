OE2026. Alívio no IRS, crescimento económico de 2,3% e mais investimento público

Proposta orçamental já foi entregue no Parlamento. Mantém-se prioridade de excedente orçamental, redução da dívida e confirma-se alívio no IRS negociado em julho com o Chega.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

O Orçamento do Estado (OE) de 2026 prevê que a trajetória de crescimento económico se mantenha, antevendo um crescimento de 2,3% e uma redução da dívida pública para 87,8%, anunciou, em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, o ministro das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento defendeu que esta proposta significa uma reforma do processo orçamental.

A carregar o vídeo ...

O governante afirmou que este documento traz uma "simplificação do articulado", que rompe com os procedimentos que "vêm desde 1980", tendo em vista a redução dos "cavaleiros orçamentais". Quer isto dizer que o Governo promete uma "maior autonomia setorial na gestão", ou seja, que os ministros passarão a ter disponíveis uma percentagem de 5% de reserva para usarem consoante as suas prioridades ou necessidades, sem estarem dependentes do aval das Finanças.

Miranda Sarmento garantiu também que esta proposta orçamental foca-se também no aumento do investimento público no próximo ano, muito graças ao contributo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que o ministro antevê que seja "totalmente executado", apesar do País estar a dar prioridade às subvenções.

Nota ainda para o desagravamento fiscal no IRS: "Volta a haver uma descida entre os 2.º e o 5.º escalões de 0,3%", confirmou Miranda Sarmento, em linha com o que o parlamento aprovou em julho.

Em atualização