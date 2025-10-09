Proposta orçamental já foi entregue no Parlamento. Mantém-se prioridade de excedente orçamental, redução da dívida e confirma-se alívio no IRS negociado em julho com o Chega.
O Orçamento do Estado (OE) de 2026 prevê que a trajetória de crescimento económico se mantenha, antevendo um crescimento de 2,3% e uma redução da dívida pública para 87,8%, anunciou, em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, o ministro das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento defendeu que esta proposta significa uma reforma do processo orçamental.
A carregar o vídeo ...
O governante afirmou que este documento traz uma "simplificação do articulado", que rompe com os procedimentos que "vêm desde 1980", tendo em vista a redução dos "cavaleiros orçamentais". Quer isto dizer que o Governo promete uma "maior autonomia setorial na gestão", ou seja, que os ministros passarão a ter disponíveis uma percentagem de 5% de reserva para usarem consoante as suas prioridades ou necessidades, sem estarem dependentes do aval das Finanças.
Miranda Sarmento garantiu também que esta proposta orçamental foca-se também no aumento do investimento público no próximo ano, muito graças ao contributo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que o ministro antevê que seja "totalmente executado", apesar do País estar a dar prioridade às subvenções.
Nota ainda para o desagravamento fiscal no IRS: "Volta a haver uma descida entre os 2.º e o 5.º escalões de 0,3%", confirmou Miranda Sarmento, em linha com o que o parlamento aprovou em julho.
Em atualização
OE2026. Alívio no IRS, crescimento económico de 2,3% e mais investimento público
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.
Hoje sabe-se que a vacinação contra a COVID-19 permite reduzir os casos de doença grave, o número de internamentos hospitalares e o número de óbitos associados, sobretudo nas pessoas que apresentam fatores de risco para uma evolução grave da doença.
Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!