Odemira. Zmar recebeu mais 14 trabalhadores agrícolas

Imigrantes que estavam na Pousada da Juventude foram realojados no complexo turístico. Pousada de Almograve está agora preparada para receber pessoas que testem positivo à covid-19 e, neste momento, estão no Zmar 24 trabalhadores agrícolas.

No sábado, dia 15, o complexo turístico Zmar, em Odemira, recebeu mais 14 imigrantes que trabalham nas estufas e viviam em habitações sem condições naquele concelho. Estes trabalhadores foram, num primeiro momento, alojados na Pousada da Juventude de Almograve, mas, segundo avançou a Câmara Municipal de Odemira à SÁBADO, foi feita uma alteração à estratégia de alojamento.

"A Pousada da Juventude de Almograve está destinada ao alojamento de cidadãos que testem positivo nos testes rápidos, durante o período que decorre até à confirmação do resultado", informou esta segunda-feira a autarquia.

Há cerca de duas semanas, foram sinalizados quase 50 trabalhadores em casas sem condições - quer sanitárias, quer relacionadas com a lotação das mesmas. Os imigrantes foram então realojados no Zmar e na Pousada da Juventude de Almograve. Na pousada estavam 23 pessoas - nove foram realojadas pelas empresas agrícolas, em instalações temporárias dentro dos perímetros das estufas e as restantes foram no sábado encaminhadas para o Zmar.