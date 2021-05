Acordo entre Governo e Odemira prevê concluir estratégia para habitação em julho

Governo e município de Odemira assinaram no início do mês um memorando para concluir Estratégia Local de Habitação. O objetivo é identificar "todas as situações de carência habitacional".

A Câmara Municipal de Odemira vai acelerar a execução da Estratégia Local de Habitação, "identificando todas as situações de carência habitacional". De acordo com o documento assinado entre o município de Odemira e o Ministério das Infraestruturas e da Habitação a 11 de maio, e a que a SÁBADO teve acesso, Odemira compromete-se a "identificar e adequar as soluções habitacionais às necessidades da população, bem como a importância de reabilitação do património devoluto e de promoção da fixação da população em todo o território". Este compromisso faz parte da Estratégia Local de Habitação e deverá estar concluída já em julho.