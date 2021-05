Acossado em Portugal, Cabrita dá conferência sobre migração a africanos e europeus

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia promove hoje evento com vários países africanos.

A braços com uma crise interna relacionada com trabalhadores imigrantes, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, lidera hoje às 9h, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a Conferência Ministerial sobre a Gestão dos Fluxos Migratórios no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.