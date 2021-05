Realojamento no Zmar: "Trataram os imigrantes como se fossem criminosos"

O Zmar, no concelho de Odemira, tem cerca de 260 casas individuais. Perto de uma centena pertence ao próprio empreendimento e as restantes 160 são de privados. A esta equação, juntam-se apenas 51 migrantes que viviam em casas sem condições dignas e que foram alojados naquela propriedade e na Pousada da Juventude de Almograve. Resultado: inúmeros protestos dos proprietários das cerca de 160 casas que não foram ocupadas pelos trabalhadores migrantes e um aparato policial que é agora alvo de críticas das associações que apoiam os migrantes em Portugal.

Na madrugada de quinta-feira, por volta das duas da manhã, cerca de 30 trabalhadores foram transportados de autocarro desde a freguesia de São Teotónio até ao complexo na Zambujeira do Mar. Uma operação que, segundo José Ribeiro, comandante regional da Proteção Civil de Beja, foi "de elevada complexidade e com contornos muito especiais" e que motivou o visível aparato policial montado à entrada do Zmar, com a presença de agentes da GNR e de cães.

De acordo com a Proteção Civil, os trabalhadores chegaram pouco depois das quatro da manhã, porque este não foi "um realojamento dito normal" e, por isso, houve atrasos. E foram dados dois motivos: primeiro, o horário de trabalho das pessoas e, em segundo lugar, "aquilo que são os condicionalismos de natureza religiosa de alguns cidadãos, nomeadamente dos muçulmanos, que estão no período do Ramadão".