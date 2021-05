Governo diz que não há outra solução para realojar migrantes que estão no Zmar

O governo garante que tentou negociar com a sociedade gestora do Zmar mas que esta manifestou "oposição a qualquer acordo", por isso, teve que decretar a requisição civil.

O Governo respondeu esta terça-feira à providência cautelar contra requisição civil do Zmar, em Odemira. A resposta do Governo garante que não há outra solução para realojar os imigrantes que ainda estão no Zmar, devido à "inexistência de outros complexos hoteleiros ou alternativas habitacionais".



Os trabalhadores que se encontram no Zmar estão alojados "em cabanas que não estão abrangidas por nenhum dos contratos de utilização temporária de alvéolo".







Cofina Media

O governo garante que tentou negociar com a sociedade gestora do Zmar mas que esta manifestou "oposição a qualquer acordo", por isso, teve que decretar a requisição civil.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana