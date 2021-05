Zmar. Resposta do Governo 'está tão mal feita que vamos ter de a atacar'

O representante de proprietários de habitações no complexo vai responder à resolução do Governo que considera estar "repleta de vícios" que a tornam "inaceitável".

Os proprietários do Zmar vão responder ainda esta terça-feira à resolução fundamentada apresentada pelo Governo que contesta a providência cautelar imposta contra a requisição civil. Consideram a resposta do Governo "inaceitável" e falam na "falência moral" do executivo liderado por António Costa. Há neste momento 13 migrantes no Zmar a ocupar casas anteriormente vazias devido à situação pandémica, de acordo com a requisição civil e a resposta enviada ao Supremo Tribunal Administrativo.

"Uma resolução fundamentada é usada pelo Governo quando tem de praticar algo de tão imprescindível ao interesse público que nem os tribunais se podem opor", explica o advogado dos proprietários de habitações no Zmar. "Estas resoluções nem costumam permitir resposta, mas esta está tão mal feita, tão mal feita que não temos outra opção e vamos ter de a atacar", diz à SÁBADO o advogado Nuno Vieira da Silva.

De acordo com o representante legal dos proprietários de casas no Zmar, a resolução fundamentada do Governo contém "um conjunto de vícios" que, alegadamente, a tornam "inaceitável" e a minam de forma a que não estejam "cumpridos todos os pressupostos para que esta seja uma declaração vinculativa".