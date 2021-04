Obelisco de 600 mil euros de Isaltino tem um erro ortográfico

Foi inaugurado esta semana um obelisco de 17,59 metros em Oeiras. O preço desta obra encomendada ao escultor Júlio Quaresma foi de 600 mil euros e a placa que identifica o mesmo tem um erro ortográfico na palavra "lazer".





O monumento está no Parque dos Poetas e chama-se Obelisco do Tempo,De acordo com a Câmara Municipal, o monumento "é uma estrutura de secção quadrangular rematada por um topo piramidal, cuja génese remonta à época do antigo Egito e servia a função de 'furar as nuvens, atuando como polo de atração da energia celeste, fazendo a ligação desta à Terra'" e pretende "homenagear os poetas, os escultores e os mecenas do Parque".Como anoticiou a 13 de agosto, a encomenda do obelisco não foi fiscalizada pelo Tribunal de Contas por uma razão: "O contrato foi objeto de decisão no passado dia 27 de julho ('Não sujeito a visto') face ao novo limiar decorrente da alteração do artigo 48.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que estabelece os 750 mil euros como valor acima do qual haverá obrigação de sujeição a fiscalização prévia", segundo esclareceu à SÁBADO fonte oficial do tribunal.A referida lei foi alterada com o Orçamento Suplementar de 2020, aprovado em junho . O limite passou de 350 mil euros para 750 mil euros. Ou seja, tudo o que esteja abaixo de 750 mil euros não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. O pedido de aumento deste teto terá saído do próprio Tribunal de Contas, cujo presidente, Vítor Caldeira, revelou em junho em entrevista ao Expresso que era necessária uma atualização e que o tribunal deveria focar-se nos grandes investimentos.No caso do obelisco de Oeiras, o Tribunal de Contas iria verificar a legalidade do contrato e o cabimento orçamental. "Sem o visto do Tribunal não pode haver a lugar a pagamentos", referiu a entidade à SÁBADO. Não havendo sequer fiscalização prévia, estava aberta a porta para esta nova mega escultura no Parque dos Poetas, inaugurada agora.