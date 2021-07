O mistério do cocó de Pombal

"Isto parece um cocó", foi um dos comentários que Odete Santos, a candidata do PS à Câmara de Pombal, mais ouviu sobre a escultura que pretende ser uma homenagem ao Bodo, a festa que se realiza desde o século XVI, na freguesia de Abiul, e onde é tradicional o bolo em forma de ferradura representado na obra. Apesar de ser vereadora na oposição, só ficou a conhecer a peça pelas redes sociais.



No dia seguinte, entregou um requerimento à autarquia, para saber mais sobre a obra. Mas continua sem resposta. "Isto nunca foi a reunião de câmara. Não sei nem valores, nem quem encomendou."



Contactada pela SÁBADO, fonte da Câmara de Pombal explica que a obra faz parte do projeto Territórios de Pedra, financiado "por fundos europeus", mas não diz quanto custou.



De resto a peça não consta, pelo menos para já, no Portal Base dos contratos públicos, sabe-se apenas que "todos os trabalhos tiveram um valor inferior a cinco mil euros e foram financiados a 100% por fundos comunitários".



Fernando Freire é "o escultor que coordena as três obras", mas no gabinete de Luís Diogo Mateus, presidente da Câmara de Pombal, não se sabe explicar como foi escolhido nem foi disponibilizado um currículo do artista que pôs associações locais a produzir as obras que projetou.