Grua deu um toque no laser do obelisco e inutilizou-o

A vida não está fácil para o Obelisco do Templo, no Parque dos Poetas, em Oeiras desde que a SÁBADO divulgou a encomenda de €600 mil em julho de 2020. Além da polémica com o preço, chegou também a polémica com a ligação maçónica e, sobretudo, o erro ortográfico.