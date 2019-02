Governo revelou proposta de lei e garante que os direitos serão respeitados quanto à segurança social, residência e ensino superior para britânicos e familiares.

O que acontecerá aos britânicos que vivem em Portugal depois do Brexit? O Governo já revelou a proposta de lei (187/XIII) para responder a esta pergunta e garante manter todos os direitos dos britânicos, introduzindo ainda a data-limite de 31 de dezembro de 2020 para que os 26.516 cidadãos do Reino Unido com residência em Portugal peçam os documentos necessários caso se encontrem em determinadas situações – como certificados de residência.

Mas há uma condição para que os britânicos em Portugal mantenham os seus direitos: que os portugueses residentes no Reino Unido usufruam dos mesmos. "Caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente em matéria de direito de residência, a aplicação da presente lei é suspensa", indica o documento.

O Governo também protege os familiares dos britânicos em Portugal: cônjuges, parceiros em união de facto ou relação permanente (que deve ser comprovada), descendentes diretos com menos de 21 anos a cargo do cidadão ou do parceiro, e ascendentes diretos a cargo do cidadão ou do parceiro. Contudo, até 31 de dezembro de 2020, os cidadãos e familiares devem submeter pedidos de emissão de título de residência.

Após o pedido, quem viva em Portugal há menos de cinco anos à data da saída do Reino Unido da UE, terá direito a uma autorização de residência temporária; quem viva há pelo menos cinco anos, terá uma autorização de residência permanente ou o estatuto de residente de longa duração.

Para pedir um título de residência os cidadãos devem apresentar o certificado de registo, cartão de residência de familiar do cidadão da União Europeia, nacional de Estado terceiro, do certificado de residência permanente ou do cartão de residência permanente para familiares do cidadão da UE nacionais de Estado terceiro. Quem não tenha este documento deve apresentar um comprovativo em como vivia em Portugal até à data do Brexit.

E onde se fará o pedido para o título de residência? Nos postos de atendimento da câmara municipal e nas conservatórias que tenham meios técnicos. Contudo, os postos ainda terão que ser criados através de um protocolo entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e os municípios.

Quanto a estudantes do ensino superior, não lhe será aplicado o estatuto de estudante internacional até ao final do ciclo de estudos em que se inscreveram no início, ou para que transitem, indica o documento. Tal ocorre a quem também entrar na faculdade para o ano: aplica-se a data-limite de 31 de dezembro de 2020.

Os direitos de segurança social também são acautelados. De acordo com a proposta, "para efeitos de reconhecimento do direito às prestações […] requerido por pessoa que tenha cumprido períodos de seguro no Reino Unido, são tidos em conta os períodos de seguro cumpridos por essa pessoa num regime obrigatório de segurança social daquele país" até ao Brexit.

Quem tem autorização para exercer, por período determinado, uma atividade profissional conserva o direito a tal após o Brexit. As qualificações profissionais também continuam a ser reconhecidas. Os requerimentos de autorização que se encontrem pendentes não serão revogados.

Os britânicos residentes em Portugal continuarão a ser beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Até 31 de dezembro de 2020, quem se encontre em situação de estada temporária mantém o direito à prestação de cuidados de saúde.

Finalmente, a Proposta de Lei n.º 187/XIII indica que "os cidadãos nacionais do Reino Unido e seus familiares devem proceder à troca dos seus títulos de condução até 31 de dezembro de 2020".