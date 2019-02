O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, voltou atrás na posição que tinha assumido até agora sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e assumiu que os "labour" estão a favor de um segundo referendo sobre o Brexit. Por definir, está a estratégia a usar: apresentar uma emenda ou apoiar quem o faça.

O líder da oposição britânica tem tentado a forçar a primeira-ministra, Theresa May, a seguir os objetivos dos "labour" para o Brexit, que incluem a união aduaneira, proteção dos trabalhadores e proximidade ao mercado único. A decisão de apoiar um novo referendo, segundo Corbyn, tem como objetivo "impedir um Brexit conservador prejudicial".

Esta segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, defendeu que, face às óbvias dificuldades da primeira-ministra britânica para fazer passar o acordo do Brexit no parlamento britânico, a extensão das negociações seria uma "solução racional". "É óbvio que não há uma maioria na Câmara dos Comuns para aprovar o acordo", relembrou.

Segundo Tusk, face ao atual impasse, ou há um adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia, agendado para dentro de pouco mais de um mês, em 29 de março, ou perspetiva-se um'Brexit desordenado, defendendo por isso que seria mais sensato Londres solicitar a extensão do artigo 50.º, cenário que até agora tem sido rejeitado pela primeira-ministra Theresa May.