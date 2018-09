Seis homens entre os 21 e os 28 anos morreram devido ao choque frontal entre duas viaturas de mercadorias. Eram todos operários.

Não se registaram quaisquer sobreviventes do acidente desta manhã no IC8, junto a São João da Ribeira, Pombal. Seis homens entre os 21 e os 28 anos morreram na sequência de um choque frontal entre duas viaturas de transporte de mercadorias, cada uma com capacidade para seis passageiros.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria e a GNR indicaram no local a inexistência de sobreviventes. O Núcleo de Investigação da GNR vai investigar as causas do acidente, e já avançou o que constatou no local. A viatura que seguia no sentido Pombal-Figueira da Foz entrou na faixa de rodagem contrária e colidiu de frente com o outro veículo ligeiro de mercadorias, tendo-o arrastado cerca de 12 metros. As duas viaturas ficaram encaixadas uma na outra. Na altura do acidente, havia um forte nevoeiro no local.



Quem eram os passageiros?

De acordo com o Correio da Manhã, as vítimas eram todas do sexo masculino, tinham entre 21 e 28 anos de idade e eram operários que começavam um dia de trabalho. Eram funcionários das empresas de construção Ihaugusto, de Casal da Clara, e da Pavimilhas. Todos residiam no concelho de Pombal.



Cinco vítimas mortais eram de nacionalidade portuguesa, e uma, era brasileira.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, disse que, quando os primeiros meios chegaram ao local, as vítimas já não tinham sinais vitais.



"Logo que os primeiros meios chegaram ao local, perceberam que dificilmente iriam conseguir retirar alguém com vida. Não encontrámos ninguém com sinais vitais", revelou, salientando que a principal preocupação foi, de "imediato, tentar perceber se havia alguém com vida e conseguir criar espaço para fazer essa avaliação".



Uma das viaturas tinha sido fiscalizada pela GNR a cerca de três quilómetros do local do acidente. No veículo iam quatro pessoas, acompanhadas de ferramentas de trabalho.



Irmã de vítima deslocou-se ao local do acidente

Os familiares das vítimas estão a ser encaminhados para o posto da GNR da Guia. A irmã de uma das vítimas esteve no local do acidente – terá o pai hospitalizado e a cunhada está grávida, segundo o Correio da Manhã.



O trânsito foi reaberto nos dois sentidos cerca das 13 horas, depois de a via ter estado encerrada durante cinco horas.