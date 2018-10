Trânsito está cortado e ainda não há uma previsão para reabrir a circulação.

Uma colisão entre um carro e um camião provocou três feridos na A29, cerca das das 18h30, no sentido Porto/ Aveiro, em Anta, Espinho.



Entre os feridos está um bebé de 22 meses e duas mulheres de 36 e 63 anos.



O trânsito está cortado na A29 e ainda não há uma previsão para reabrir a circulação.



Os bombeiros do concelho de Espinho estão no local. A GNR foi chamada.