Sérgio Leitão, de 40 anos, estava a participar numa prova do Campeonato Nacional de Velocidades 2018.

Um homem morreu na tarde deste domingo durante uma prova do Campeonato Nacional de Velocidades 2018, a decorrer no autódromo do Estoril. De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal é o piloto português Sérgio Leite, de 40 anos.



O acidente, que ocorreu por volta das 14h40, deu-se quando o piloto estava a fazer uma das curvas do circuito. O homem foi levado para o Hospital de Cascais, onde foi declarado o óbito.



A informação foi confirmada pelos Bombeiros de Alcabideche ao Correio da Manhã.



"Logo após o acidente foram accionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento", afirma António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril no site da Federação Motociclismo de Portugal.