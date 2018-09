23% dos 2484 intervenientes em acidentes estavam sob consumo de droga, tal como 10,4% das 550 vítimas mortais.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMCF) revelou números que mostram a correlação entre o consumo de droga e os acidentes rodoviários em Portugal. 23% dos 2484 intervenientes em acidentes (condutores, passageiros ou peões) estavam sob consumo de droga, tal como 10,4% das 550 vítimas mortais em sinistros.



José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), diz que se trata de um problema "sério" que não recebe a atenção que merece. Para si, estes números são o resultado de "o aumento do risco de ter um acidente depois de consumir drogas".





"Não acredito que 23% das pessoas andem na estrada com drogas no corpo", acrescente o líder da PRP.



Os resultados em causa foram dados pelos testes de despistagem de drogas feitos pelo INMCF em 2017, em 2484 pessoas. Dos 581 afectados, o grupo mais afectado foi, de longe, o dos condutores: 448 positivos. Além disso, 207 tinham álcool e droga no corpo e 50 uma associação de drogas. A substância mais comum eram os canabinoides, assinaladas em 343 intervenientes (13,8%).