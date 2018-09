Gasolinas, Rafa, Ruben, Titó, Hélder Gomes e Sebastião Miranda são as seis vítimas mortais do acidente rodoviário desta segunda-feira de manhã em São João da Ribeira, Pombal.

Após o alerta ter sido dado às 7h da manhã desta segunda-feira, os Bombeiros Voluntários de Pombal depararam-se com um cenário aterrador quando chegaram ao local do acidente: os dois carros envolvidos estavam tão encaixados um no outro que era difícil perceber um começava e o outro terminava. Rapidamente perceberam "que não havia sobreviventes", disse Paulo Albano, comandante da corporação, ao Diário de Notícias.

Ao todo, para o local do acidente foram encaminhados 30 bombeiros e 13 viaturas, entre carros de desencarceramento, de bombeiros e ambulâncias - operacionais que recuperaram os corpos de Gasolinas, Rafa, Ruben, Titó, que seguiam numa carrinha e Hélder Gomes e Sebastião Miranda, que seguiam no outro veículo oposto que colidiu. As autoridades tiveram dificuldades em recuperar os corpos.

Pouco minutos antes do acidente, Joel Aires, de 28, mais conhecido por "Gasolinas", por ter trabalhado durante muitos anos num posto de combustível, ainda teve tempo de publicar um post no grupo "Operação Stop - Pombal": "A medir o peso à malta...ponte Repsol", escreveu, referindo-se à fiscalização da carrinha onde seguia com os colegas Cristóvão, Rafael e Ruben, que tinha acabado de ser vista nas balanças da GNR, numa bomba de gasolina da Repsol à saída de Pombal.

A acção de fiscalização foi mais tarde confirmada pelo tenente Daniel Matos, graduado da GNR, que coordenou as operações do acidente.

"Gasolinas", que se dedicava a assentar pavimentos pela empresa Pavimilhas de Carnide de Baixo, localidade onde também residia, era descrito pelos amigos como "um tipo cinco estrelas, sempre bem-disposto".



Seguia com os amigos Cristóvão "Titó" Carreira, de 24 anos, da aldeia da Bouchada, que já trabalhava na área há algum tempo, depois de ser funcionário da discoteca Palace Kiay, de onde saiu com óptimas relações com os patrões.



Rafael Mendes, também da mesma zona, e o mais novo do grupo: tinha apenas 21 anos e trabalhava há pouco tempo na empresa, mas era conhecido na zona por ser filho dos proprietários da geladaria 2000, que há poucos dias comemorou 30 anos de existência.



Já Ruben Ferreira, 25 anos, a residir próximo de Pombal, adorava cavalos e ia ser pai daqui a alguns meses.

Dirigiam-se para o trabalho na carrinha da empresa Pavimilhas guiada por um deles (não se sabe quem ainda) numa manhã de nevoeiro cerrado na zona de Pombal, que provocou muitas dificuldades de visibilidade aos condutores que circulavam na direcção ao IC8 - poderá ter sido esta a causa do acidente, que ainda será apurada pelo Núcleo de Investigações da GNR.

Sabe-se apenas que a carrinha terá saído da faixa de rodagem onde circulava por volta do km 34 no sentido Pombal-Figueira da Foz, próximo da localidade de São João da Ribeira. Foi aqui que embateu brutalmente contra uma carrinha ligeira de passageiros que vinha no sentido contrário com duas pessoas: Hélder Gomes, com 36 anos e natural de Água Formosa, que deixa dois filhos menores de 10 e 13 anos, e Sebastião Miranda, do Brasil e a residir na vila da Guia.

Houve, porém, um amigo que "escapou" ao acidente por ter faltado ao trabalho por doença e que prefere não ser identificado. Este, conta o DN, junta-se aos vizinhos, amigos e familiares das jovens vítimas, nos cafés da localidade, num ambiente de grande consternação. Atende muitos telefonemas e chora cada vez que alguém se aproxima, num dia que é de grande tristeza para a localidade.

Os trabalhos de desencarceramento, de recuperação dos corpos e desimpedimento da via demoraram a manhã toda, pelo que o troço só foi reaberto à circulação por volta das 13h. Os corpos irão seguir agora para o Instituto de Medicina Legal.