Há dois meses, Parlamento recomendou "requalificação urgente" da estrada onde morreram seis pessoas esta segunda-feira.

Dez pessoas morreram este ano no Itinerário Complementar 8, no distrito de Leiria, vítimas de acidentes de viação. Os números foram avançados pelo Comando Territorial de Leiria da GNR depois do acidente que matou seis jovens, esta segunda-feira.

A sinistralidade e os problemas nesta via não são uma novidade e, há oito anos, que as obras de requalificação são pedidas. Segundo o Jornal de Notícias, em 2010, o social-democrata Fernando Marques, que fora eleito deputado pelo círculo de Leiria, avisava que os troços estavam "visivelmente deteriorados" e que as obras eram "há muito reclamadas pelas populações e autarquias".

Em Agosto deste ano, a Assembleia da República recomendou ao Governo a "requalificação urgente" do IC8 para "salvaguardar a segurança de pessoas e bens". Em Maio, fora o Conselho Intermunicipal a considerar que o adiamento de obras no referido troço era "indigno de um Portugal moderno, socialmente injusto e facto de inibição de pessoas e de actividade económica". As Câmaras de Pombal e Ansião, adianta o mesmo jornal, também se mostraram a favor de obras, tal como o Grupo Parlamentar do PSD, que recomendou ao Executivo a "eliminação de zonas de intersecção e a construção de zonas de ultrapassagem".

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação da GNR, que apenas avança o que foi constatado no local: a viatura que seguia no sentido Pombal-Figueira da Foz entrou na faixa de rodagem contrária e colidiu de frente com o outro veículo ligeiro de mercadorias, tendo-o arrastado cerca de 12 metros. Os veículos, segundo a GNR, pertenciam a duas empresas, uma de construção civil e outra de pavimentos, do concelho de Pombal.

O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR, Daniel de Matos, afirmou à Lusa que um dos veículos envolvidos no acidente tinha sido fiscalizado por uma operação Stop da GNR, cerca de "20 a 30 minutos" antes, não tendo sido detectado "nada de grave".

O acidente ocorreu pelas 07h00 e o IC8 esteve cortado nos dois sentidos cerca de seis horas, reabrindo na totalidade cerca das 13h00.