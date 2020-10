O que precisa de saber sobre as eleições nos Açores

Os Açores vão ter eleições legislativas regionais no próximo dia 25 de outubro, com 13 forças políticas a disputarem os 57 lugares na Assembleia Legislativa da região.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou em 22 de agosto as eleições legislativas regionais no arquipélago para o dia 25 de outubro.

No total, são dez os círculos eleitorais - um por cada ilha açoriana mais o círculo de compensação - e 'vão a jogo' um total de 13 forças partidárias, uma delas em coligação: a CDU, que junta PCP e 'Os Verdes'.

Contudo, apenas seis das forças concorrem por todos os círculos: PS, PSD, CDS, BE, CDU e PPM, todas as que já têm assento atual no parlamento regional.

Os partidos Chega e Iniciativa Liberal estreiam-se este ano nas eleições regionais dos Açores.

A única coligação que vai a votos, além da CDU, é no Corvo, onde CDS e PPM apresentam uma candidatura conjunta.



Eis alguns pontos essenciais deste tema:

Quais os prazos das eleições?

As eleições estão marcadas para 25 de outubro, decorrendo a campanha eleitoral entre hoje e dia 23.

Quantos deputados são eleitos e de que forma?



O número de deputados a eleger por cada círculo nas eleições regionais dos Açores não sofreu alterações relativamente a 2016.

No total, são eleitos 57 parlamentares para o hemiciclo açoriano.

De acordo com o mapa oficial publicado no final de agosto em Diário da República, relativo aos deputados a eleger para a Assembleia Legislativa Regional, estão inscritos 228.572 eleitores, segundo informação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, quando em 2016 eram 228.259.

Quanto ao número de deputados a eleger, mantém-se a distribuição verificada nas eleições anteriores.

São Miguel, a maior ilha do arquipélago, elege 20 deputados, contando com 127.947 eleitores, mais 741 do que em 2016.

Segue-se a Terceira, com 10 deputados e 52.498 eleitores (+39), o Pico, com quatro deputados e 13.613 votantes (+117), o Faial, com também quatro parlamentares e 13.019 eleitores (o mesmo número do que em 2016), São Jorge, com três deputados e 8.710 inscritos (+62), Santa Maria, três deputados e 5.393 votantes (menos 106), a Graciosa, com três deputados e 3.936 eleitores (-475) e Flores, que também elege três deputados, com 3.119 votantes (-68).

A ilha mais pequena do arquipélago, o Corvo, vai eleger dois deputados e conta com 337 eleitores, mais três do que há quatro anos.

Os restantes cinco deputados, de um total de 57, são eleitos pelo círculo de compensação, que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Quais os ciclos de governação nos Açores?

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996, sendo então presidido por Mota Amaral.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.

Quem são os cabeças de lista por cada círculo?

- COMPENSAÇÃO

PS - Vasco Cordeiro

PSD - Duarte Freitas

CDS - Artur Lima

BE - António Lima

CDU - Marco Varela

PPM - Manuel São João

INICIATIVA LIBERAL - Nuno Barata

LIVRE - José Azevedo

PAN - Pedro Neves

CHEGA - José Pacheco

ALIANÇA - Paulo Silva

MPT - Pedro Soares Pimenta

- SÃO MIGUEL

PS - Vasco Cordeiro

PSD - José Manuel Bolieiro

CDS - Nuno Gomes

BE - António Lima

CDU - Rui Teixeira

PPM - Paulo Margato

INICIATIVA LIBERAL - Nuno Barata

LIVRE - José Azevedo

PAN - Pedro Neves

PCTP/MRPP - José Afonso

CHEGA - Carlos Furtado

ALIANÇA - Mário Fernandes

MPT - Pedro Soares Pimenta

TERCEIRA

PS - Sérgio Ávila

PSD - António Ventura

CDS - Artur Lima

BE - Alexandra Manes

CDU - António Fonseca

PPM - Tomás Dentinho

INICIATIVA LIBERAL - José Luís Parreira

LIVRE - Nuno Rolo

PAN - Dinarte Pimentel

CHEGA - Orlando Lima

ALIANÇA - Paulo Silva

MPT - Valter Rodrigues

FAIAL

PS - Ana Luís

PSD - Carlos Ferreira

CDS - Rui Martins

BE - Aurora Ribeiro

CDU - Paula Decq Mota

PPM - Délcio Martins

PAN - Alexandre Dias

CHEGA - Fernando Morais

MPT - Catarina Martins

SANTA MARIA

PS - Bárbara Chaves

PSD - Elisa Sousa

CDS - João Silva

BE - Pedro Amaral

CDU - Dulce Correia

PPM - Carlos Pinto

CHEGA - João Martins

MPT - Álvaro Lopes

PICO

PS - Miguel Costa

PSD - Marco Costa

CDS - Tiago Cardoso

BE - José Carreira

CDU - Daniela Jacobs

PPM - Manuel São João

PAN - Helena Amaral

CHEGA - Joaquim Coelho

GRACIOSA

PS - José Ávila

PSD - João Bruto da Costa

CDS - Fernando Melo

BE - Humberta Brites Araújo

CDU - Joana Fonseca

PPM - Luís Picanço

CHEGA - Roberto Pires

MPT - Daniel Gomes

SÃO JORGE

PS - Maria Isabel Teixeira

PSD - Paulo Silveira

CDS - Catarina Cabeceiras

BE - Paulo Fontes

CDU - Pedro Pessanha

PPM - Valdemar Furtado

PAN - Marta Dutra

CHEGA - Aldroaldo Mendonça

FLORES

PS - José Eduardo

PSD - Bruno Belo

CDS - Fábio Alves

BE - Maria Isabel Tenente

CDU - Luísa Corvelo

PPM - Gustavo Alves

PAN - Lúcia Freitas

CORVO

PS - Iasalde Nunes

PSD - Luís Pimentel

BE - Maria José Pereira

CDU - Marco Varela

PPM/CDS - Paulo Estêvão