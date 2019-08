A reunião desta terça-feira do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas ( SNMMP ) no Ministério das Infraestruturas pode ser decisiva para o fim do conflito com a associação patronal ANTRAM, que esteve na origem da greve.A reunião, marcada para as 16h00 no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, realiza-se depois de, no domingo, num plenário em Aveiras de Cima (Lisboa), o sindicato ter decidido desconvocar uma greve que durava há sete dias.Contudo, na moção aprovada durante o plenário, os motoristas decidiram mandatar a direção do sindicato para tomar medidas como "a convocação de greves às horas extraordinárias, fins de semana e feriados" caso a"demonstre uma postura intransigente".Na segunda-feira, o SNMMP afirmou, em comunicado, que a greve terminou sem ter produzido "ainda" os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do necessário."O Governo anunciou estar aberto o caminho para uma nova ronda negocial, à qual não vamos virar costas", disse o SNMMP, no documento, considerando que "ficou claro" que o ponto de partida da mediação encontra-se "acima" daquele que se verificava antes da greve."Queremos negociar e, para o efeito, cumpriremos as condições exigidas para que a mediação reúna com todas as partes, mas não podemos mentir aos nossos associados e ao país: as bases que estão lançadas para essa negociação ainda estão longe do que precisamos para que os motoristas de cargas perigosas possam viver com a dignidade", indicou o sindicato, na segunda-feira.Por sua vez, a ANTRAM congratulou-se, no domingo, com a desconvocação da greve e manifestou-se disponível para ouvir as "reivindicações legítimas" do SNMMP, mas dentro do suportável pelas empresas de transporte.Em declarações àCMTV, o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, frisou que as empresas "não podem aceitar aumentos" salariais que possam representar "despedimentos coletivos em massa" ou o "fecho das empresas".No início da madrugada de sábado, após o falhanço de uma reunião que durou cerca de 10 horas no Ministério das Infraestruturas, a ANTRAM considerou que a proposta então defendida pelo sindicato era "incomportável para as empresas" e discriminatória para os trabalhadores filiados nos outros sindicatos."O aumento que o sindicato quer, além de incomportável, é discriminatório face aos colegas associados da FECTRANS [federação sindical afeta à CGTP) e do SIMM [Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias]", afirmou então àLusao porta-voz da ANTRAM.André Matias de Almeida adiantou que o acordo alcançado em 17 de maio inclui um "subsídio de operações (subsídio de risco para manuseamento de matérias perigosas), para entrar em vigor em 2020, para os trabalhadores de matérias perigosas"."A proposta do SNMMP era de aumentar esse subsídio de operações 40% acima do protocolado em maio, no valor de 125 euros", referiu o representante da ANTRAM.O acordo finalizado no dia 14 de agosto, à noite, entre a ANTRAM e a FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes determinou aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas, a entrarem em vigor no próximo ano.Três dias depois, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) recusou, em comunicado, os termos acordados numa reunião com os patrões, que durou 10 horas."A proposta abria mão do desdobramento para 2021 e 2022, centrando-se num plano de ganhos inferior aos 900 euros de salário base pelos quais nos batemos", de acordo com a estrutura sindical.Os representantes dos motoristas pretendiam, numa primeira fase, um acordo para aumentos graduais no salário-base até 2022: 700 euros em janeiro de 2020, 800 euros em janeiro de 2021 e 900 euros em janeiro de 2022, o que, com os prémios suplementares que estão indexados ao salário-base, daria 1.400 euros em janeiro de 2020, 1.550 euros em janeiro de 2021 e 1.715 euros em janeiro de 2022.Mas num plenário antes do início da greve, a reivindicação passou para os 900 euros de salário base já em janeiro, exigência mantida pelo SNMMP.Ainda que o acordo entre a FECTRANS e a ANTRAM determine que os motoristas de matérias perigosas terão um aumento superior aos restantes profissionais, o SNMMP defende que as negociações não asseguram o reconhecimento da especificidade da carreira."Esse reconhecimento, ainda que pago sob a forma imperfeita de complemento salarial, teria a garantia que seria pago pelos empregadores e tributado pelo Estado, tal e qual como acontece com o valor recebido no salário base", adiantou o sindicato no comunicado do dia 17.O Ministério do Trabalho garantiu, no dia 14, que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada "qualquer situação excecional".José Manuel Oliveira, coordenador da Fectrans, sublinhou que o "memorando de entendimento" com os patrões melhora e valoriza questões como as diuturnidades e ajudas de custo, e muda conceitos de atribuição de regras de ajudas de custo diárias no transporte ibérico e internacional.Mas o SNMMP garantiu que a ANTRAM não aceitou reconhecer "que o trabalho suplementar tem que ser pago sem recurso a uma carta branca cujo resultado é a normalização de turnos até 16 horas, impostos com regularidade pelos patrões", lê-se na mesma nota, do dia 17 de agosto.De acordo com a ANTRAM, aos aumentos acordados com a FECTRANS "acrescerão os impostos que as empresas terão de suportar", sendo que, "no total, este aumento comporta um custo total de mais de 300 euros por mês por cada trabalhador", referiu em comunicado, depois de firmar este acordo."O custo que as empresas suportarão por trabalhador por ano aumenta em mais de 4.000 euros através deste novo acordo", acrescenta a associação.Considerando que 2020 será "um ano histórico" e que este foi "um dos mais bem conseguidos acordos de que há memória", a ANTRAM adiantou esperar que haja uma "alteração muito elevada no que respeita a tempos de espera/cargas e descargas destes trabalhadores".