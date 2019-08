O Governo recebeu um e-mail a avisar que a greve dos motoristas iria provocar o caos, paralisando completamente muitos serviços e lembrando que foi assim (com uma grevecaiu um governo no Chile. O executivo liderado por António Costa temeu que se tratasse de uma ameaça e fez uma participação para a Procuradoria Geral da República (PGR) e para as Secretas.O email foi enviado por Fernando Frazão, um motorista que, em janeiro deste ano, deu boleia a Marcelo Rebelo de Sousa, de Lisboa ao Porto, porque o Presidente queria conhecer as dificuldades que enfrentavam os profissionais do setor, aquando das contestações. "A população vai revoltar-se e (...) está muito iminente uma revolução civil que pode não ser tão civilizada como o 25 de Abril de 1974″, escreveu Fernando Frazão no e-mail citado pela SIC Notícas."26 dias foi quanto durou a greve no Chile, o governo caiu", lembrou Fernando Frazão na missiva eletrónica de sete parágrafos enviada ao Governo. A greve dos camionistas de 1972 foi uma das paralisações que acelerou a queda do presidente chileno Salvador Allende e terá sido financiada em dois milhões de dólares pela CIA, a mando do presidente norte-americano Richard Nixon. Em 1973, Allende seria substituído pelo general Augusto Pinochet, o candidato preferido dos americanos, pela sua posição abertamente anti-comunista.Segundo o motorista, na sequência da greve iriam verificar-se problemas na agricultura e na indústria e que iriam faltar bens de primeira necessidade nos supermercados e que "as centrais termo-elétricas reduzirão a potência energética e dar-se-á um crise energética instalando-se o caos". "As prateleiras dos supermercados irão estar a 20/30por cento sem produtos de primeira necessidade", escreveu ainda o motorista de matérias perigosas.A PGR não encontrou um crime nas palavras do motorista e os serviços de informação também desvalorizaram o desabafo de Fernando Frazão.