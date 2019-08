O novo pré-aviso de greve do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que irá abranger horas extraordinárias, fins de semana e feriados entre os dias 7 e 22 de setembro, levou o Governo a avaliar a necessidade de decretar serviços mínimos. Mas pode estabelecer serviços mínimos sobre horas extraordinárias? A resposta não é clara (ou unânime) entre especialistas de Direito laboral. Enquanto Garcia Pereira frisa que "não tem fundamento legal nem constitucional", o advogado Pedro da Quitéria Faria, sócio na Antas da Cunha Ecija & Associados, argumenta que a jurisprudência é favorável, mas que coloca "alguns condicionalismos".





"O Governo pode decretar serviços mínimos ao período que excede as 8h, mas apenas nos casos em que exista uma ponderação da proporcionalidade, necessidade e adequação da medida", salienta Faria à. Ou seja, apesar de ser possível, os serviços mínimos para horas extraordinárias "só serão licitamente utilizados caso exista uma reforçada justificação do porquê de serem decretados serviços mínimos."

Para sustentar o seu ponto de vista, o advogado olha para o que há de jurisprudência. No seu "exercício casuístico", Pedro da Quitéria Faria cita dois acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa. Num dos casos, relacionado com uma greve em feriados e trabalho suplementar numa concessionária exclusiva do transporte e distribuição de energia elétrica dos Açores, a relatora considerou que "este tipo de trabalho não pode ficar excluído da definição de serviços mínimos, pois destinam-se aqueles a salvaguardar a satisfação daquele tipo de necessidades (impreteríveis)". Ou seja, as "necessidades sociais impreteríveis" daquele serviço na região justificaram o recurso aos serviços minímos.





advogado

O mesmo se lê no outro acórdão : "Qualquer greve que afete serviços que se destinem à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, seja no horário normal de laboração da empresa ou fora desse horário – trabalho suplementar – seja nas necessárias deslocações em serviço, impõe a fixação de serviços mínimos, pretendendo a lei evitar que estes sectores fiquem à mercê de uma qualquer imprevisibilidade dos recursos."Contudo, Pedro da Quitéria Faria admite quem tenha um "entendimento diferente". "Admito que seja legalmente possível ao Governo o decretamento de serviços mínimos neste caso, mas apenas, como referi anteriormente, se se mostrarem necessários, adequados e proporcionais, na medida em que estes 3 princípios são fulcrais do ponto de vista legal para o decretamento", conclui. Caso não cumpra estes requisitos, conta o advogado, estabelecer quaisquer serviços mínimos sobre horas extraordinárias é ilegal.No entender doGarcia Pereira, decretar serviços mínimos a horas extraordinárias "não tem fundamento legal nem constitucional". "Se houvesse uma fixação desses serviços mínimos, constituiria mais uma das ilegalidades que o Governo já praticou ao longo deste mandato", remata. Para o especialista em Direito do Trabalho, "a natureza das horas extraordinárias, como a sua designação indica, é trabalho a mais que tem de ser prestado por circunstâncias imprevistas, e não como um meio normal de utilização dos recursos humanos de uma determinada organização". "Algo de errado existe se os trabalhadores tiverem de fazer greves a horas extraordinárias. É sinal de que se está a fazer um uso indevido das horas extraordinárias", conclui.Esta quinta-feira, o ministro do Trabalho disse que os serviços ministeriais irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas. "No plano puramente teórico nada impede que seja fixado [serviços mínimos], mas depende da avaliação que for feita por parte dos parceiros e com a avaliação dos serviços do ministério", referiu Vieira da Silva. "As greves têm sempre impacto", mas "agora estamos a falar de um pedido de natureza diferente", referiu à Lusa o ministro Vieira da Silva, precisando que o pré-aviso vai agora ser avaliado com os parceiros (sindicato e entidade empregadora).

À esquerda, o PCP já criticou este "exagero em relação aos serviços mínimos", tal como descreveu o líder comunista Jerónimo de Sousa, após uma reunião entre comunistas e dirigentes da CGTP. "O Governo escolheu um mau caminho, procurando, de certa forma, tentar limitar o direito à greve, um direito de Abril, que a Constituição e os constituintes consideraram importante para integrar o capítulo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais", frisa.