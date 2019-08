O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pôs fim à greve que durava desde 12 de agosto este domingo, 18, à noite. Reúne-se esta segunda-feira com o patronato sob mediação do Governo, mas já delineou uma nova estratégia caso decida que é necessário voltar a fazer greve: vai delinear um dia de início e outro de fim.Apesar de ter sido votado favoravelmente o levantamento da greve, os motoristas de matérias perigosas associados ao sindicato traçaram limites. Se a Antram - Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários se mantiver intransigente, uma nova greve será convocada, tendo como alvo as horas extraordinárias e os fins-de-semana. Mas esta greve, segundo avança o jornal Público, a acontecer, será em moldes diferentes daquela que deixou o país em emergência energética.Se na greve iniciada a 12 de agosto, o SNMMP não delimitou um dia em que a greve terminasse, numa próxima manifestação haverá data de início e data de fim."Tendo em conta que estão reunidas as condições para podermos negociar com a ANTRAM e com o Governo, foi deliberado aqui no nosso plenário desconvocar a greve", afirmou Pardal Henriques. O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, anunciou que a decisão foi tomada durante o plenário de trabalhadores do sindicato, que decorreu este domingo em Aveiras de Cima e teve a duração de três horas.O comunicado lido por São Bento refere que os associados irão "tomar todas as ações adequadas à defesa dos motoristas de matérias perigosas, incluindo o recurso à medida mais penalizante" caso "a ANTRAM demonstre uma postura intransigente na reunião".No sábado, a associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se para integrar um processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, afirmando ser convicção da "associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema".