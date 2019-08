associação patronal ANTRAM, representada por André Matias de Almeida. "Acho que a telenovela já acabou", disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos , à chegada ao encontro, acompanhado pelo Secretário de Estado Miguel Cabrita.

Os dois governantes já tinham marcado presença no encontro com a ANTRAM que deixou preocupado o porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques . "Estamos apenas preocupados porque, mais uma vez, o Governo reuniu com a ANTRAM sem a nossa presença", disse em declarações à SIC Notícias, avançando, porém, que a estrutura sindical vai "dar o benefício da dúvida" e que tudo decorrerá de "boa-fé".Esta reunião, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, realiza-se depois de, no domingo, num plenário em Aveiras de Cima (Lisboa), o sindicato ter decidido desconvocar uma greve que durava há sete dias. Contudo, na moção aprovada durante o plenário, os motoristas decidiram mandatar a direção do sindicato para tomar medidas como "a convocação de greves às horas extraordinárias, fins de semana e feriados" caso a ANTRAM "demonstre uma postura intransigente".