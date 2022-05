PSD: A campanha frouxa que não passa na TV

Ainda nem havia um anúncio formal das candidaturas à liderança do PSD e já decorriam os primeiros contactos para um debate com Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro. O primeiro convite partiu da CNN, mas também houve pedidos da SIC, da RTP, da Antena 1 e do Observador. Moreira da Silva disse que sim a todos. Luís Montenegro deixou logo claro que não daria sequer respostas antes de terminar o prazo de entrega de candidaturas. Durante semanas, falou-se de datas, mas da candidatura montenegrista tardava uma confirmação. O processo arrastou-se até faltarem duas semanas para as eleições. Tudo se atrasou tanto que se tornou impossível encontrar uma data para debater.