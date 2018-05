Luís Neves, director da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ (UNCT), é o novo director-nacional da mais importante polícia de investigação criminal do País e foi também um dos rostos que derrotou a ETA em Portugal. Aos 54 anos, Luís Neves chega à liderança da PJ, onde entrou em 1995 depois de uma curta carreira na advocacia, depois de uma carreira sempre ligada ao combate ao crime violento.

Licenciado em Direito, Luís Neves é também formado em liderança, ética e processos de tomada de decisão na academia do FBI em Quantico, EUA. Trabalhou com dirigentes históricos da PJ, como Orlando Romano e Teófilo Santiago, ambos na então Direcção Central de Combate ao Banditismo (DCCB), e pelas suas mãos passaram casos marcantes como o desmantelamento de grupos de crime organizado ligados à noite de Lisboa, bem como da rede de assaltantes de multibanco com recurso a explosivos. O caso conhecido por "Rei Ghob", em que foram assassinados vários adolescentes, foi também resolvido pelos investigadores da UNCT, que são também a primeira linha de ataque à investigação do terrorismo em Portugal.

O desmantelamento do santuário que a ETA quis construir em Portugal, através de bases de recuo dos seus operacionais e preparação de atentados a realizar em Espanha, ficou também a dever-se à liderança de Luís Neves. O próximo director-nacional da PJ e os procuradores Vitor Magalhães e João Melo, ambos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), foram os rostos da justiça portuguesa que derrotaram a ETA num momento crucial em que a organização terrorista já não contava com o recuo para território francês.

A ETA foi derrotada pelos mecanismos próprios do Estado de Direito Democrático, mesmo quando algumas opções políticas os atrapalharam, como aconteceu em Portugal. Aqui, a cooperação dos magistrados do DCIAP e dos investigadores da Polícia Judiciária foi decisiva para dar o golpe da misericórdia na ETA, ainda que totalmente condicionados por uma narrativa política e dos serviços de informação que apontava para a inexistência de actividades da organização em Portugal.

A reunião com Baltazar Garzón

A investigação às actividades da ETA em território português começou em 2007, através da concentração de três processos na Unidade Nacional Contra o Terrorismo, titulados pelos magistrados Vitor Magalhães e João Melo.

Documentos confidenciais que a SÁBADO consultou são claros naquilo que era a tentativa de construir uma base de recuo mas também uma estrutura operacional em Portugal: " No âmbito, de tais inquéritos haviam sido recolhidos indícios de que indivíduos de nacionalidade espanhola conectados com a ETA se deslocavam a Portugal, onde alugavam viaturas que, posteriormente, vieram a ser detectadas em território espanhol, ora com artefactos e materiais explosivos no seu interior, ora abandonados em locais onde tinham acabado de ocorrer atentados terroristas levados a cabo pela ETA".

Na sequência desses primeiros indícios, em Maio de 2008, o então juiz da Audiência Nacional Baltazar Garzón pediu a constituição de uma equipa de investigação conjunta luso-espanhola. A Procuradoria-Geral da República, dirigida então por Pinto Monteiro, enviou o expediente recebido ao DCIAP "para cumprimento do pedido". Delegações de Portugal e Espanha reuniram no Eurojust, em Haia, e a 17 de Junho de 2008 chegaram a acordo para a criação da equipa conjunta. Estiveram presentes nessa reunião o titular dos inquéritos em causa, o procurador Vitor Magalhães, a procuradora-adjunta Helena Fazenda, e, pelo lado espanhol, Baltazar Garzón e Ismael Chamarro. Na negociação do acordo já estava o director da UNCT Luís Neves.

O silêncio de Pinto Monteiro

Chegados a Lisboa, a então coordenadora do DCIAP, Cândida Almeida, enviou o documento a Pinto Monteiro para que fosse obtida a autorização ministerial mas, como é sublinhado numa informação interna do DCIAP, isso nunca aconteceu. "A verdade é que a PGR nunca remeteu o acordo celebrado em Haia ao ministro da Justiça, nem nunca deu qualquer resposta ao DCIAP" Muito menos às autoridades espanholas que ficaram de mãos a abanar. Meses mais tarde, Pinto Monteiro afirmava na comunicação social que "em Portugal não havia fenómenos de terrorismo que justificassem a criação de equipas conjuntas".

A realidade, porém, impôs-se de forma abrupta e pulverizou as palavras de Pinto Monteiro. No dia 9 de Janeiro de 2010 foram detidos dois terroristas bascos na fronteira de Bemposta-Mogadouro depois de terem escapado a uma operação stop em Espanha. Conduziam uma carrinha carregada de material para fabricar bombas. Luís Neves e Vitor Magalhães articularam uma estratégia processual nessa mesma madrugada para retirar o processo da comarca de Torre de Moncorvo e começar de imediato a investigação. Ironicamente, por essa altura em que a ameaça terrorista basca se materializava em território português, Vitor Magalhães era implacavelmente perseguido pela sua hierarquia que o notificava de um processo disciplinar por causa da investigação ao Freeport e a José Sócrates.

A realidade impõe-se à política

"Às três horas da madrugada do dia seguinte, domingo (ou seja, já no dia 10 de Janeiro de 2010), o Dr.Luís Neves telefonou-me para casa, dando-me conta de que tinha um problema em mãos, ou seja, tinham sido presos dois etarras em Moncorvo, os quais iriam ser apresentados no tribunal e Moncorvo e libertados, pois os crimes de cuja prática iriam ser indiciados – posse de documentos falsos e desobediência ao sinal de paragem da GNR – não permitiam a aplicação de medida de prisão preventiva", escreveu Vitor Magalhães numa informação interna do DCIAP em que informou a hierarquia da solução a que chegara. Numa nova reunião entre Luís Neves e Vitor Magalhães, já durante a tarde do dia 10, ficou assente que o processo iria ser assumido pelo DCIAP, o que aconteceu, originando uma investigação que viria a desmantelar todas as estruturas da ETA em Portugal.

Mesmo com os factos ocorridos na fronteira de Moncorvo a posição oficial do Governo português e do procurador-geral da República nunca mudou. A negação pura e simples foi a política escolhida e apreciada no DCIAP nos seguintes termos:

" Faz algum sentido que um magistrado do Ministério Público que tenha a direcção de um inquérito em cujo âmbito se tenham recolhido indícios de actividade terrorista, por força dos quais esse mesmo magistrado veio a requerer, aliás, a prisão preventiva de indivíduo indiciados n a prática dessa criminalidade, veja o seu líder máximo afirmar o contrário, ainda por cima quando os inquéritos respectivos corriam os seus termos no departamento (DCIAP) que esse mesmo líder máximo directamente tutela? Haverá algum outro pais em que isto aconteça?", afirmou Magalhães.

O favor às alegações da defesa dos etarras

A própria defesa dos etarras invocou essa política do Estado português a seu favor. Após a aplicação da prisão preventiva pelo juiz de Moncorvo aos dois etarras, a defesa baseou o seu recurso de não existência de indícios da prática dos crimes de terrorismo e adesão e apoio a organização terrorista com as posições públicas do governo português da época, liderado por José Sócrates. "E decerto não citaram também a posição publicamente assumida pelo Senhor Procurador-Geral da República sobre esta matéria porque não tiveram conhecimento da mesma (!)", sublinham os dois procuradores.

Esta circunstância levou a que, n a resposta ao recurso interposto pela defesa, o Ministério Público fizesse uma constatação arrasadora para o Governo de Sócrates, que tinha Rui Pereira como ministro da Administração Interna: "No que diz respeito à análise deste ponto, cumpre-nos referir, previamente e desde logo e apenas face às alusões feita s pelos recorrentes na motivação do recurso (cfr. os seus pontos 47 a 49), que nos são indiferentes, nem eles interessam para a matéria em apreciação, declarações e /o u juízos feitos por entidades políticas, de Portugal e de Espanha, acerca dos factos a que se reportam os presentes autos.Com efeito, para apreciar da verificação, ou não, dos requisitos para aplicação da medida de prisão preventiva aos arguidos, apenas interessam os elementos que constam dos autos. Por outro lado, analisando os autos, fácil é de verificar que, entre as apreciações que a Polícia Judiciária e as autoridades judiciárias têm vindo a fazer nos autos ao longo de mais de dois anos de investigação, no sentido de haver suspeitas fundadas de que a organização terrorista ETA poderia estar a utilizar o território nacional como base de apoio logístico para as sua s operações no país vizinho (cfr. p. ex, no A penso 1, informação da PJ de. fls. 5 8 /5 9 , d esp ach o do MP de fls. 6 2 /6 3 e despacho judicial de fls. 6 5 /6 7 , todos datados de Junho de 2007) e aquilo que têm sido as declarações de responsáveis políticos portugueses ao longo do tempo, negando haver indícios d essa actividade terrorista organizada em Portugal, a desconformidade tem sido por demais evidente. "

O paiol de explosivos e o fim da história

O bom ambiente operacional entre investigadores portugueses e espanhóis contrastava com a incomunicabilidade oficial e política. E isso deveu-se muito à grande capacidade diplomática e de gestão de informação que Luís Neves sempre evidenciou. O seu prestígio e fama de ser um polícia pouco dado a gabinetes e com uma grande paixão pelo terreno, sempre lhe abriu as portas da cooperação policial internacional. Um mês depois da prisão dos dois etarras em Moncorvo seria descoberta uma vivenda em Óbidos que funcionava como paiol de explosivos e foi preso e condenado a 12 anos de cadeia o operacional Andoni Fernandez. Factos e pessoas que o Governo português e o procurador-geral da República Pinto Monteiro nunca viram.



Almeida Rodrigues bateu recorde de longevidade no cargo

É preciso recuar até ao final dos anos 50 para encontrar um director nacional da Polícia Judiciária que tenha permanecido no cargo muito tempo. Até Almeida Rodrigues, o recorde pertencia a Orlando Gomes da Costa, director nacional de 1959 a 1968. O ainda respnsável máximo pela Judiciária vai sair no final do mês, depois de dez anos como director nacional, atravessando cinco governos, e mais dois como director nacional-adjunto.

é natural de Viseu, onde nasceu a 10 de Agosto de 1958. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é

coordenador superior de investigação criminal da Polícia Judiciária.

Em comunicado, o Ministério da Justiça, ao mesmo tempo que anunciou a nomeação de Luís Neves para director nacional, revelou que Almeida Rodrigues, "considerando o largo tempo que desempenhou" as funções", "muitas vezes com sacrifício para os seus legítimos interesses pessoais e da sua família", entende ter chegado o momento de deixar aquele cargo, pelo que solicitou a não renovação da sua comissão de serviço. O ainda repsonsável pela Judiciária foi nomeado, recorde-se, em 2008 pelo então ministro da justiça socialista Alberto Martins, substituindo Alípio Ribeiro, procurador-geral adjunto, que também tinha sido nomeado por Alberto Martins.Certo é que Almeida Rodrigues conseguiu sobreviver à sucessão de governos de cores políticas diferentes. Nomeado pelo PS, manteve-se em funções durante o governo liderado por Pedro Passos Coelho, contrariando uma lógica de substituição do director nacional da Judiciária mediante a mudança de governo. Foi assim com José Marques Vidal, pai da actual Procuradora-geral da República, director nacional entre 1985-1991. Segui-se Mário Mendes, juiz, entre 1991-1995. Fernando Negrão, actual líder parlamentar do PSD liderou a instituição entre 1995-1999, tendo sido substituído pelo procurador Luís Bonina (1999-2002). Com a chegada de Durão Barroso ao poder, o governo nomeaou Adelino Salvado (2002-2004), que acabria por ser demitido, tendo sido substituído pelo então juiz conselheiro Santos Cabral (2004-2006).José Maria de Almeida Rodrigue