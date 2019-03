A grande maioria dos operacionais da Polícia Judiciária têm entre os 40 e os 60 anos mostram os Balanços Sociais referentes aos anos de 2012 a 2017. Em 2017 não havia um único profissional com menos de 30 anos na PJ.

A Polícia Judiciária tinha, em 2017, mais operacionais com idades superiores aos 65 anos (18) do que aqueles com menos de 30 (0). O envelhecimento desta polícia tem sido uma tendência que se tem vindo a agravar nos últimos cinco anos. A idade média dos agentes da PJ aproxima-se dos 49 em 2017, quando em 2012 se saldava nos 45,5. Equipas têm cada vez menos jovens entre elas.

Os dados presentes nos Balanços Sociais da Polícia Judiciária não deixam margem para dúvida: a Polícia Judiciária é uma organização para agentes cada vez mais velhos e não tem espaço para os mais jovens.

O Balanço Social da Polícia Judiciária é um documento que disponibiliza informação sobre os recursos humanos desta força policial. A SÁBADO teve acesso a todos os que foram publicados entre 2013 (referente ao ano anterior) e 2018 e onde se nota uma clara redução dos efetivos mais novos ao longo dos anos, ao mesmo tempo que há cada vez menos operacionais nesta força.

O que se entende através destes dados é que ao mesmo tempo que se vão afastando (quer seja por reforma ou outros motivos) agentes, especialistas e técnicos desta força policial, não são feitas contratações de agentes mais novos e promove-se a continuação dos que têm mais anos de casa. A antiguidade média em 2013 era de 19,41 anos na Polícia Judiciária, enquanto em 2017 já tinha aumentado para os 22,77 anos de casa.



PJ, uma força predominantemente masculina

Outro dos dados que se torna claro neste Balanço Social é que os quadros da Polícia Judiciária são constituídos, na sua grande maioria por homens. Em 2017, dois terços dos operacionais desta instituição eram homens.

O que estes dados mostram igualmente é que, aparentemente, há uma paridade entre cargos de chefias de homens e mulheres, sendo que 33% dos cargos de dirigente intermédio são ocupados por mulheres. No entanto, existem apenas dois dirigentes superiores e ambos são homens (na faixa dos 50-59 anos).

Desde 2012 que os dirigentes superiores são homens e é portanto natural que as remunerações máximas pertençam a trabalhadores masculinos. O que se nota no entanto é que a remuneração dentro da Polícia Judiciária tem vindo a aumentar constantemente nos últimos anos.

Se em 2012 o salário mais baixo que foi pago foi de 599,95 euros, em 2017 o salário mínimo pago pela PJ foi de 659,66 euros. Já os aumentos no topo passaram dos 6.709,85 euros para os 7.487,26 nos cinco anos.







Promoções estiveram congeladas. Depois foram atribuídas a homens



Os dados destes Balanços Sociais mostram ainda que entre 2012 e 2015 não houve promoções no seio da Polícia Judiciária. No entanto, voltaram a acontecer a partir de 2016, mas o que se nota é uma predominância das promoções dos homens enquanto as mulheres são deixadas para trás neste campo.



Em 2016, das nove promoções atribuídas, todas foram conseguidas por homens. Já em 2017 houve 41 promoções, 39 das quais foram para homens e apenas duas foram entregues a mulheres.



A SÁBADO tentou contactar Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, mas ainda não obteve resposta.