Luís Neves é o novo director da PJ

Luís Neves é o novo director da Polícia Judiciária. José Maria de Almeida Rodrigues pediu a demissão ao Governo, dez depois de ser nomeado para o cargo.





Luís Neves era dirigente da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça.

"Considerando o largo tempo que desempenhou aquelas funções, muitas vezes com sacrifício para os seus legítimos interesses pessoais e da sua família, entendeu Almeida Rodrigues ter chegado o momento de deixar aquele cargo, pelo que solicitou a não renovação da sua comissão de serviço", que termina a 15 de Junho, refere uma nota informativa da tutela.



Anteriormente, Almeida Rodrigues tinha exercido o cargo de Director Nacional Adjunto.



Durante o tempo que liderou a Polícia, Rodrigues "demonstrou elevadas qualidades e capacidades profissionais e pessoais na liderança" da PJ, "sendo de destacar a sua absoluta lealdade e disponibilidade para o cumprimento da missão e o seu indissolúvel compromisso com a prossecução do interesse público".