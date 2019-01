Capa n.º 768

Chama-se IMSI-Catcher, mas também é conhecido por stingray (raia), tratando-se de um aparelho eletrónico que funciona como uma espécie de entrada-fantasma em qualquer telemóvel. No fim de 2016, a Polícia Judiciária (PJ) adjudicou por ajuste direto a compra de vários destes aparelhos por 419.500 euros. A execução do contrato foi feita à Compta, Equipamentos e Serviços de Informática (uma empresa que tem vendido vários meios técnicos à Judiciária) durou cerca de um ano (até novembro de 2017) e foi registada no portal de concursos públicos Base. Mas todos os outros pormenores do negócio foram classificados como confidenciais.Na prática, o polémico aparelho eletrónico permite o acesso ao International Mobile Subscriber Identity (IMSI), que é o número exclusivo associado a um qualquer aparelho que identifica a operadora e o respetivo assinante. Isto ao nível mundial. Ou seja, revela números de telemóveis e porventura quem os opera e em que local isso é feito. Só que, em teoria, este sistema de intrusão permite mais em termos técnicos, como o acesso a metadados, a interceção do conteúdo de comunicações e a obtenção de chaves de criptografia de comunicação.